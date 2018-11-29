Сеть магазинов для любителей активного отдыха и туризма "Трофей" в честь 30-летия группы компаний "ТОНАР" разыграет среди покупателей три десятка призов, главный из которых — лодка "Капитан Т290".
Что можно выиграть?
Помимо лодки, "Трофей" подарит мангалы, ящики для рыбаков, бинокли, ледобуры, наборы посуды, фонари, рюкзак, коптильню и многое другое, что пригодится в походе, на охоте или рыбалке. Все эти вещи производит ГК "ТОНАР" в Барнауле.
Как выиграть?
1. До 13 декабря 2018 года купить в любом из трех барнаульских магазинов "Трофей" любой товар на сумму от 2 тыс. рублей, заполнить купон и сбросить его в специальный ящик.
2. В субботу, 15 декабря 2018 года, к 15:00 прийти в мегадискаунтер "Трофей" по адресу: пр.Калинина 57/1, 2 этаж. Призы разыграют среди присутствующих. Если обладателя выигрышного купона не будет на мероприятии, он не сможет рассчитывать на подарок от "Трофея".
Что такое "ТОНАР"?
Это одно из ведущих промышленных предприятий в Барнауле. История компании началась в 1988 году, когда на территории завода механических прессов стал работать кооператив. Он делал капканы, а также мыльницы, тазики, терки и другие товары народного потребления. Отсюда и название — "ТОНАР" — "ТОвар НАРоду".
В 1999 году компания разработала ледобур, который по простоте и надежности сравнивают с автоматом Калашникова. Хороший спрос на него подтолкнул компанию выводить на рынок и другие товары для рыбалки, охоты и туризма. Сейчас "ТОНАР" производит более 500 видов изделий — кроме ледобуров и лодок, это капканы, якоря, весла, мангалы, коптильни, оружейные шкафы, одежда и многое другое.
Произведенные в Барнауле товары группа компаний продает по всей России, а также экспортирует их в Белоруссию, Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Германию, Норвегию, Финляндию и другие страны.
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Организатор розыгрыша: ООО "Трофей", розыгрыш проводится с 19 ноября по 13 декабря 2018 года. Купон для участия в розыгрыше выдается кассиром магазина при совершении покупки на сумму от 2000 рублей (с учетом скидки по дисконтным картам и бонусной программе). Купон выдается на один суммарный чек покупки. Розыгрыш состоится 15 декабря 2018 года по адресу: пр.Калинина 57/1, 2 этаж. Более подробная информация у продавцов-консультантов сети магазинов "Трофей".
Магазины "Трофей" находятся по адресам:
г. Барнаул:
ул. Малахова, 119
ул. Короленко, 102 (ТЦ Plaza)
пр. Калинина, 57/1 (Мегадискаунтер)
Сайт
Сайт ГК "Тонар"
Автор статьи — Иван Кузьмин
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