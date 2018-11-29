Сегодня многие люди уделяют серьезное внимание своему саморазвитию. Пытаются стать лучше и счастливее, учатся понимать других людей. Пожалуй, каждый сегодня хоть немного знаком с основными понятиями психологии и принципами мотивации. А вот что об этом знаете вы? Пройдите тест от Amic.ru и сети книжных магазинов "Читай-город". Если вы действительно увлекаетесь психологией, ответить на наши вопросы вам будет нетрудно. А наградой станут замечательные книги. Победителей мы определим 3 декабря с помощью генератора случайных чисел.

Итак, поехали:

А разыгрывать мы будем следующие книги:

Гэри Джон Бишоп "UNFU*K YOURSELF. Парься меньше, живи больше"

Эта книга взорвала мир non-fiction литературы. За рекордно короткий срок UNFU*K YOURSELF попала в топ-20 самых покупаемых нехудожественных книг США и не собирается его покидать. Ее автор предлагает своим читателям максимально простой подход к достижению счастья — управление внутренним монологом. Гэри Джон Бишоп, эксперт по саморазвитию мирового класса, утверждает: каждый человек разговаривает с собой, и от того, как он это делает, зависят его карьера, уровень дохода, семейная жизнь и другие маркеры личного успеха. UNFU*K YOURSELF — это максимально практичное руководство по улучшению своей жизни. Оно помогает раз и навсегда избавиться от подсознательных ограничений, бесконечного самобичевания по разным поводам, разорвать порочный круг неудач, научиться фокусироваться на цели и жить в удовольствие.

Дарья Варламова, Антон Зайниев "С ума сойти!"

Психические заболевания встречаются гораздо чаще, чем кажется: по статистике ВОЗ, каким-то из них хотя бы раз в жизни страдал каждый четвертый. Мы можем не замечать, как наши коллеги и друзья погружаются в тревожное расстройство, и, наоборот, охотно судим о душевном здоровье окружающих по юзерпику и странным на наш взгляд поступкам. Как понять, кто на самом деле здоров, а кто нет? И что делать, если что-то не так с вами? Дарья Варламова и Антон Зайниев знакомы с проблемой не понаслышке. Оба столкнулись с клинической депрессией, ее неприятием окружающими и нехваткой адекватной информации по психиатрии. Тогда они перерыли ворох научных публикаций, поговорили со специалистами и разложили по полочкам не только депрессию, но и другие распространенные заболевания: биполярное, антисоциальное, тревожное и пограничные расстройства, СДВГ, синдром Аспергера и шизофрению. Результатом стала уникальная для России книга, которая поможет не сойти с ума, обнаружив психическое расстройство у себя или близких.

Павел Раков "Сила женского притяжения"

Павел Раков вернет вас в мир отношений, чувств и эмоций. Уже устали спасать брак, который трещит по швам, и получаете от отношений больше слез, чем удовольствия? Вы узнаете, как вылечить любовь! Расслабились в браке и теперь не знаете, как собраться и снова почувствовать себя красоткой? Вы получите мощный заряд мотивации! Думаете, что уже не способны заинтересовать других мужчин? Вы найдете в себе килограмм "изюминок" и выгодно презентуете их мужчинам! Часто болеете и чувствуете себя разбитым корытом? 80% болезней возникают из-за нервов. Значит, эта книга — настоящая находка для вас! После прочтения этой книги вы научитесь пользоваться силой собственного притяжения!

Хэл Элрод "Магия утра"

Какова бы ни была ваша цель — существенно изменить лишь некоторые ключевые аспекты своей жизни или радикально преобразовать все свое существование, чтобы все, с чем вам приходится бороться сейчас, стало лишь неприятным воспоминанием, — вы выбрали правильную книгу. Вы вот-вот отправитесь в чудесное путешествие и в пути, благодаря простому, но по-настоящему революционному процессу, уж точно измените любую сферу своей жизни — и все это вы сможете сделать в самом начале дня, до восьми часов утра. Знаю, знаю, это очень серьезное заявление. Но описываемый мной метод уже привел к весьма заметным результатам (буквально) десятки тысяч людей во всем мире (включая меня самого), и он действительно способен переместить вас в место и время вашей мечты. Должен сказать, для меня огромная честь поделиться им с вами, и я сделал все, что было в моих силах, чтобы превратить эту книгу в важную и ценную инвестицию вашего времени, энергии и внимания.

Бретт Блюменталь "Одна привычка в неделю"

Маленькие изменения работают. Автор этой книги предлагает делать по одному небольшому, но важному изменению в неделю — от развития музыкального слуха до потребления полезной для мозга пищи и отказа от мультизадачности. Вместе эти небольшие изменения приведут к большим результатам — вы сможете улучшить память, повысить продуктивность, меньше нервничать и стать счастливее. Эта книга с конкретными указаниями, подкрепленными исследованиями экспертов, полезными графиками и упражнениями станет вашей дорожной картой на пути к лучшей жизни. И это путешествие будет не менее приятным, чем результат.

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