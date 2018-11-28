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Роскачество подвело итоги проверки яблочного сока

, ИА "Амител"
Экспертам удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что сок – это смесь воды, красителей и подсластителей

Фото: likar.info

Роскачество завершило исследование пакетированного яблочного сока — эксперты исследовали продукцию на наличие опасных веществ и развенчали миф о том, что сок является смесью воды, красителей и подсластителей, сообщает "РИА Новости".

Эксперты Роскачества проверили 33 наиболее популярные торговые марки яблочного сока по 38 показателям качества и безопасности. В исследовании принимали участие российские бренды, а также товары четырех импортных торговых марок из Армении, Белоруссии, Сербии и Франции.

"По результатам исследования лучший сок производится в Краснодарском крае: 5 торговых марок, претендующих на государственный Знак качества и Липецкой области: 4 торговые марки", — говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что соком повышенного качества также могут похвастаться Волгоградская и Московская области, Самара, Москва и Петербург, Белгород и Адыгея.

Как пояснили в организации, яблочный сок проверили на наличие нитратов и пестицидов, также оценивали качество и удобство упаковки.

По результатам испытаний было установлено, что товары 21 торговой марки соответствует повышенным требованиям Роскачества.

"Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени — это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок", — отметили в организации. Помимо этого исследование показало, что производители не добавляют сахарозаменители, подсластители и консерванты, а также не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями.

Экспертам удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что сок – это смесь воды, красителей и подсластителей, заявили в организации. Там отметили, что специалисты тщательно проверили воду, прямо влияющую на качество сока. "Повышенное содержание солей натрия, косвенно указывающее на то, что вода для того или иного сока была очищена хуже, чем использованная для других, было зафиксировано в шести случаях", — уточнили в Роскачестве.

Там также отметили, что во всех исследованных соках прямого отжима уровень содержания натрия соответствует природному, характерному для яблок. Эксперты оценили внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и аромат яблочного сока. В двух случаях вкус сока был хотя и свойственный яблокам, однако слабо выраженным. А вот вкус сока одной из марок не соответствовал яблочному соку.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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