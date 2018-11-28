Путин пошутил про доллар и рассказал о состоянии экономики России

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!" в Москве заявил, что российская экономика адаптируется к сложностям и "чувствует себя уверенно", но этого недостаточно для повышения уровня жизни граждан, пишет Znak.com.
По словам Путина, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала 2018 года ВВП России увеличился на 1,5%.
Он отметил, что отечественный бизнес строит долгосрочные планы, и деловой оптимизм — это важный фактор для инвесторов. В то же время России необходимо ставить новые задачи, чтобы рост экономики был существеннее.
"Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сообщил Путин.
Также президент пошутил, отвечая на вопрос про доллар: "У нас нет цели уходить от доллара. Это он уходит от нас". Он добавил, что те, кто уводит доллар от России "стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше".
Комментарии
Скоро проект Пыняномика закроется.
Те же самые песни пело политбюро при совке. Надо подсказать ему, что песня старая.
Главный кризис-менеджер последней двадцатилетки.
Рост может быть и отрицательным. Математика дело такое. Особенно когда ее знают все меньше.
"Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых"
Инфляции и обнищания населения - походу
и хватает совести еще.молчал бы
в переводе: Сушите кузнечиков и собирайте валежник, граждане, времена наступают смутные, прошу отнестись с пониманием.
Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сообщил Путин.
Бред плешивой кобылы.