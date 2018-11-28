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Путин пошутил про доллар и рассказал о состоянии экономики России

, ИА "Амител"
"Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", - заявил Путин

Фото: scoopnest.com

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!" в Москве заявил, что российская экономика адаптируется к сложностям и "чувствует себя уверенно", но этого недостаточно для повышения уровня жизни граждан, пишет Znak.com

По словам Путина, ситуация в экономике является стабильной, за три квартала 2018 года ВВП России увеличился на 1,5%.

Он отметил, что отечественный бизнес строит долгосрочные планы, и деловой оптимизм — это важный фактор для инвесторов. В то же время России необходимо ставить новые задачи, чтобы рост экономики был существеннее.

"Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сообщил Путин.

Также президент пошутил, отвечая на вопрос про доллар: "У нас нет цели уходить от доллара. Это он уходит от нас". Он добавил, что те, кто уводит доллар от России "стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.11.2018 18:50
- гость -

Скоро проект Пыняномика закроется.

0  0
28.11.2018 18:52
гость

Те же самые песни пело политбюро при совке. Надо подсказать ему, что песня старая.

0  0
28.11.2018 18:57
гость

Главный кризис-менеджер последней двадцатилетки.

0  0
28.11.2018 19:13
гость

Рост может быть и отрицательным. Математика дело такое. Особенно когда ее знают все меньше.

0  0
28.11.2018 19:26
месный

"Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых"

Инфляции и обнищания населения - походу

0  0
28.11.2018 19:41
- гость -

и хватает совести еще.молчал бы

0  0
28.11.2018 19:52
гость

в переводе: Сушите кузнечиков и собирайте валежник, граждане, времена наступают смутные, прошу отнестись с пониманием.

0  0
28.11.2018 20:18
Пионер

Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", — сообщил Путин.


Бред плешивой кобылы.

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