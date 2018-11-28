Хинштейн хочет взыскать с Жириновского 10 миллионов рублей

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем исковом заявлении просит обязать лидера ЛДПР Владимира Жириновского опровергнуть сказанное в эфире телеканала "Россия-1" и выплатить компенсацию, сообщает "Интерфакс".
"Наше исковое заявление зарегистрировано Тверским районным судом Москвы. Мы просим суд признать высказывания Жириновского ложными и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей", — рассказал адвокат Хинштейна Шота Горгадзе.
Адвокат пояснил, что речь идет о сентябрьском эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", в которой Хинштейн, по его мнению, подвергся оскорблениям со стороны Жириновского.
Ранее Хинштейн обратился с жалобой на Жириновского в думскую комиссию Госдумы по депутатской этике. В ответе комиссия указала на "недопустимость совершения депутатами Государственной Думы действий, нарушающих правила депутатской этики — употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям".
При этом комиссия сочла неправомочным давать какую-либо оценку наличию в словах Жириновского высказываний, направленных на разжигание межнациональной розни, отметив, что данный вопрос относится к компетенции правоохранительных органов. "Это даже не отписка, а троллинг какой-то", — написал Хинштейн об ответе комиссии по этике.
Горгадзе заявил, что в этой связи "мы рассматриваем также возможность обращения в правоохранительные органы на предмет наличия экстремизма в словах Жириновского".
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