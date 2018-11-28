Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин имеет всю полноту информации, поскольку получает ее из разных источников, сообщает "Интерфакс".
Такими словами Песков прокомментировал высказывание актера и кинорежиссера Никиты Михалкова в интервью Юрию Дудю о том, что главе государства докладывают не обо всем.
"Президент обладает неоспоримым преимуществом — он имеет множество источников, от которых он получает всю полноту картины", — сказал Песков.
Он добавил, что Михалков "конечно, мэтр, и мы его мнение очень уважаем": "Но справедливости ради надо сказать, что, конечно, отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого".
В интервью Михалков, говоря о своей дружбе с президентом, в частности, сказал: "Я уверен, что Путин не все знает".
На вопрос, хотел бы Михалков, чтобы "Путин правил до своей смерти?", тот ответил, что не видит альтернативы на текущий момент.
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