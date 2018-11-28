Задержан руководитель управления МЧС по Саратовской области Игорь Качев, сообщает "Саратов 24" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Эта же информация появилась в ряде СМИ и нескольких телеграм-каналах. Сам Качев на телефонные звонки не отвечает. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, отмечает портал.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что в здании проводятся следственные действия. По предварительным данным, сотрудников ФСБ заинтересовала деятельность Качева и некоторых сотрудников его ведомства.
По данным региональных СМИ, Качев приходится двоюродным братом губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.
Игорь Качев в 2013 году возглавил Главное управление МЧС России по Саратовской области.
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С его распоряжения рассылался СПАМ на мобильники?