Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко

Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!" назвал "явной провокацией" инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября украинские боевые корабли нарушили границу России и были задержаны погранслужбой ФСБ, пишет Znak.com.
"Рейтинг действующего президента — на пятой строчке, у него есть шанс не пройти даже во второй тур. Нужно что-то делать, чтобы обострить ситуацию и создать препятствия для конкурентов, прежде всего — из оппозиции", — сказал Путин, говоря о Петре Порошенко.
Путин напомнил, что после присоединения к России Крыма в 2014 году и даже с началом гражданской войны на Донбассе президент Украины не вводил в стране военного положения.
"А сейчас? Небольшой инцидент — и ввели военное положение. Ну явно в преддверии президентских выборов. Это абсолютно очевидный факт", — отметил Путин.
По его словам, в сентябре 2018 года караван военных кораблей ВМС Украины уже проходил через Крымский мост в Азовское море. Тогда украинские моряки выполнили все требования РФ, взяли на борт российского лоцмана.
"Что произошло сейчас? Не отвечали на запросы пограничной службы и вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись еще до присоединения Крыма к России. То есть непонятно было, что они собираются делать", — подчеркнул Путин, добавив, что российские пограничники все сделали правильно, выполнили свой воинский долг, иначе их следовало бы отдать под трибунал.
Путин оценил инцидент как элемент "нечистоплотной игры на обострение", цель которой — подавление политических противников Порошенко: "Сегодняшние украинские власти с успехом продают антироссийские настроения. У них больше ничего другого и не осталось. Что они ни сделают, им все сходит с рук. Если завтра они потребуют младенцев на завтрак, им их дадут. Скажут — ну они же хотят кушать. Такая политика ни к чему хорошему не приведет. Она расслабляет нынешнее украинское руководство, не побуждает к нормальной политической работе внутри страны".
Путин уверен, что рано или поздно украинские граждане дадут оценку действиям руководства страны так же, как это ранее сделали жители Грузии относительно Михаила Саакашвили.
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