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СМИ готовы заплатить депутату, оскорбившему журналистов

, ИА "Амител"
Журналисты припомнили депутату и пару неприятных моментов из его жизни

Фото: facebook.com/kbgdn

Редакция екатеринбургского портала 66.ru предложила депутату гордумы Александру Колесникову заплатить за его отставку, после того, как он назвал журналистов "бестолочами" и заявил, что они должны не только "работать на депутатов", но еще и "платить им" за это.

Об этом в своем Facebook написал глава портала Богдан Кульчицкий. При этом, он припомнил депутату пару моментов из жизни избранника.

"Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников публично назвал журналистов "бестолочами" и заявил, что мы должны платить депутатам за инфоповоды. Окей, без проблем. Александр Евгеньевич, мы — бестолочи и принимаем ваше предложение. Мы заплатим вам. Но у нас есть свои условия", — написал Кульчицкий.

В сообщении также говорится: "Нас интересуют только три информационных повода:

1. Нам кажется, ваша политическая карьера началась не очень удачно и вам пора уходить. Если вы сдадите депутатский мандат, мы заплатим вам 66 тысяч рублей

2. В 2016 пенсионерку Галину Лукьянову избили арматурой после конфликта с вашей управляющей компанией ЗАО "РЭМП Железнодорожного района". Следствию не удалось доказать, что нападение произошло по вашему заказу, но если вы подтвердите это, мы заплатим тоже 66 тысяч рублей

3. Официальное следствие не нашло этому подтверждений, но, скорее всего, на праймериз "Единой России" и позже на выборах в Гордуму (куда вы пошли уже от другой партии) вы скупали голоса избирателей через "продовольственные кооперативы". Признайтесь в этом, скажите, что в думе вы незаконно и незаслуженно — и мы заплатим вам 66 тысяч рублей".

"Просим считать это обращение публичной офертой", — добавил Кульчицкий.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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