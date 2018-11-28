Радиостанция "Говорит Москва" сообщает о технических неполадках в работе первой канатной дороги в Москве, открывшейся накануне, посетителей высадили из кабинок.
Пассажиров предупредили о том, что "канатка", вероятно, сегодня уже не заработает. Причины неисправности не уточняются.
Ранее в пресс-службе столичного правительства сообщили, что канатную дорогу торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября. "Дорога" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы".
По словам Собянина, этот вид транспорта связал мощнейшие спортивные и рекреационные кластеры города. "И вот эти гигантские, значимые для Москвы кластеры связал еще один вид транспорта, которого никогда в Москве не было. Это фуникулер, канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и "Лужники", — сказал мэр столицы на церемонии открытия.
По решению властей, канатная дорога должна работать бесплатно до 24 декабря текущего года.
Комментарии