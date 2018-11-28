Президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" дважды пошутил, отвечая на вопросы, касающиеся сроков его нахождения на посту президента, пишет "Российская газета".
"Куда вы так спешите, я пока никуда не собираюсь", — ответил Путин на вопрос о будущем России после его ухода из политики.
При этом он выразил уверенность, что позитивные изменения в стране будут происходить в любом случае.
Россия и сейчас открытая и самодостаточная страна, подчеркнул Путин. А перспективы дальнейшего развития страны он связывает прежде всего с реализацией масштабных национальных проектов.
"Это масштабные, очень амбициозные задачи, если мы будем уверенно идти по пути их решения, то страна будет меняться, меняться к лучшему", — сказал президент.
Чуть позже глава ВТБ Андрей Костин попросил Путина в ближайшие 10 лет приходить на форум так же регулярно, как в предыдущие годы. "Это вы сейчас дискутируете с вашим коллегой из Бостона?" — пошутил в ответ Путин, имея ввиду заданный ранее вопрос о будущем России после его ухода.
Комментарии
Да последне время прям оди позитивные изменеия в стране происходят особенно с пенсиями , подоражание всего увеличение налогов - эт всё позитивные события оказывается.
А масштабные проекты эт наверно развалить ещё сильнее медицину, социалку, образование, пенсии вообще надо отменить, ну своим оставить тока - это наверно путь куда идти будут далее в сторону обнищания народа ещё большего разворовывания и неэффективного использования бюджета - это оказывается всё к лучшему, только вот к чьему, дружков? Да страна будет менятся, она уже это более 18 лет делает тока вот в какую сторону?