В Белоруссии казнили второго фигуранта дела "черных риелторов" Игоря Гершанкова, которого обвинили в убийстве шести человек, а также подготовке к убийству троих, сообщает РБК со ссылкой на правозащитный центр "Весна".
"Днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что "приговор приведен в исполнение", — сообщили правозащитники.
Накануне, как отмечается, казнили еще одного фигуранта данного дела Семена Бережного.
Члены группы договаривались с людьми, оказавшимися в тяжелом материальном положении, о продаже квартир, а также предлагали помощь в покупке нового жилья. После заключения сделок "черные риелторы" убивали клиентов, а некоторых, потерявших сознание от алкоголя и клофелина, закапывали заживо. За каждую квартиру они получали по $25 тыс.
В начале июля "Правозащитники против смертной казни в Белоруссии" сообщали, что Бережный подал заявление в Комитет ООН по правам человека. Комитет попросил власти Белоруссии приостановить исполнение смертной казни до вынесения окончательного решения по заявлению Бережного. Впоследствии комитет также принял заявление от Гершанкова.
Могилевский городской суд в Белоруссии в июле 2017 года приговорил Бережного и Гершанкова к смертной казни. Другие фигуранты дела, жена Гершанкова Татьяна и Борис Колесников, получили 24 и 22 года лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. По данным следствия, преступная группа действовала с 2009 по 2015 годы.
Комментарии