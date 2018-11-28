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Оскорбившего журналистов депутата позвали на программу "Четвертая власть"

, ИА "Амител"
"Не придет - оставим пустой стул", - написал гендиректор телекомпании

Фото: veved.ru

Екатеринбургская телекомпания ОТВ пригласила депутата гордумы Александра Колесникова на запись программы "Четвертая власть", после того, как он назвал журналистов "бестолочами" и заявил, что они должны не только "работать на депутатов", но еще и "платить им" за это.

"Позвали его на запись программы "Четвертая власть" на ОТВ. Пока только письма отправили. Завтра дойдут со всеми исходящими-входящими. Посмотрим, как у него с характером", — написал генеральный директор телекомпании ОТВ Антон Ступиков в своем Facebook.

"Не придет — оставим пустой стул", — добавил он.

"Я что-то немного удивляюсь. Вот вся продвинутая общественность ругает "Единую Россию". За все. А тут такой факт, персонаж Колесников не прошел праймериз "Единой России" и был вынужден избираться в гордуму Екатеринбурга от другой партии (очень ему хотелось). Что сказать, есть за что уважать ЕР", — также написал Ступиков.

Ранее редакция портала 66.ru предложила Колесникову заплатить за несколько инфоповодов. Напомним, ранее депутат на заседании заявил, что журналисты должны платить депутатам за инфоповоды, которые от них исходят.

Об этом в своем Facebook написал глава портала Богдан Кульчицкий. При этом, он припомнил депутату несколько весьма интересных моментов из его жизни. Кульчицкий заявил, что если депутат ответит на вопросы и, тем самым, создаст инфоповоды, то ему за каждый ответ заплатят по 66 тысяч рублей. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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