Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет" заявил, что пенсии в стране будут расти, сообщает РБК.
"Пенсии будут расти. Это вопрос решенный", — сказал Путин.
Он добавил, что власти не закрывают тему частных и государственных накопительных пенсионных фондов. При этом, как он подчеркнул, они должны эффективно управляться, "чтобы там ничего не развалилось", а также обеспечивать гражданам выгоду и преимущества.
В начале октября Путин подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому с 1 января 2019 года будет постепенно повышаться пенсионный возраст. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.
Период предпенсионного возраста увеличится до пяти лет. По мнению правительства, увеличение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии на одну тысячу рублей в год.
Ранее сообщалось, что согласно бюджету ПФР на 2019-2021 годы, предусматривается ежегодное увеличение размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам. Размер данного вида пенсии в 2019 году составит 15 367 рублей, в 2020 году — 16 284 рубля, в 2021 году — 17 212 рублей.
Комментарии
а где рабочие места для тех кому к 50 приближается - не берёт никто таких уже , точнее где до 65 дорабатывать-то?