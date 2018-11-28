Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков

Агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 20 развивающихся рынков, в котором Россия, которая полгода назад была лишь седьмой, вышла на второе место, пишет РБК.
За шесть месяцев России удалось опередить Польшу, Турцию, Китай, Индонезию и Филиппины и приблизиться к оставшейся на первом месте Малайзии. Индекс России, который основан на прогнозе роста ВВП, суверенном кредитном рейтинге, состоянии рынков акций, облигаций и валютных резервов, в новой версии рейтинга вырос с 0,88 балла до 2,36 балла.
Аналитики не указали, что именно повлияло на изменение позиции России в рейтинге, однако подчеркнули проблемы у остальных стран. Так, падение темпов роста экономики Турции и усиление инфляции в этой стране привело к тому, что эта страна опустилась на последнее место в рейтинге. Высокая инфляция и дефицит торгового баланса испортили показатели Филиппин.
Кроме того, на развивающихся рынках сказалось торговое противостояние США и Китая, занимающего в рейтинге третье место.
Отмечается, что четыре из шести лидеров представляют в рейтинге Азию. Две оставшиеся страны это Россия и Колумбия, которая опередила другие страны Латинской Америки.
Накануне аналитики Bloomberg сообщили, что рубль впервые за последние полгода стал самой рисковой валютой в мире.
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