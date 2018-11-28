Почти 80 человек получили гражданство России по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в гражданство РФ 77 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В списке оказались журналист Тим Керби и два уроженца Великобритании. Также гражданство получили 15 уроженцев Армении и Узбекистана, восемь афганцев, семь уроженцев Таджикистана и по пять — Молдавии и Азербайджана.
В указе есть также имена четырех уроженцев Белоруссии, трех уроженцев Казахстана, по два — Сирии и Украины и уроженцев Киргизии, Турции, Латвии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины.
Также по указу президента гражданство получили трое рожденных на территории России.
Комментарии