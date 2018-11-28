Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала вызов российского посла в дипведомство Эстонии.
"Рубрика "И смех и грех". СМИ: "В МИД Эстонии вызван посол России в Таллине Александр Петров в связи с инцидентом в Керченском проливе, говорится в сообщении эстонского внешнеполитического ведомства. Представитель Министерства на встрече с Послом призвал Россию "незамедлительно освободить корабли и членов их команд". Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании", — написала Захарова.
"Интересно, каких еще послов и по какому поводу МИД Эстонии может вызвать в рамках работы по повышению собственной узнаваемости?" — задалась она вопросом.
В список попали представители Франции, Сирии и США. "Вызвать Посла США в связи с сообщениями об использовании помощником президента США, которым является дочь президента США, личной почты в официальных целях", — предложила Захарова.
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