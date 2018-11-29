Президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет" заявил, что нынешней киевской власти все сходит с рук, наверное, если они захотят младенцев на завтрак — им подадут, сообщает "РИА Новости".
"Мне иногда странно смотреть — собственно, я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось — нечего продавать. Такое впечатление, что чего они не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, — скажут — они хотят кушать, с этим ничего не поделаешь", — сказал Путин , говоря о недавнем инциденте с нарушением госграницы России украинскими кораблями.
Он подчеркнул, что это очень "близорукая политика", которая ни к чему хорошему не приведет, потому что она "расслабляет сегодняшнее украинское руководство".
"Расслабляет таким образом, что не побуждает их к нормальной и политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политики", — сказал Путин.
По его мнению, это влечет проблемы и в других сферах: "И в социальной сфере беда, и с финансами: с протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у Международного валютного фонда, а ведь когда-то надо будет отдавать будущим поколениям".
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