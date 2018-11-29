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Песков прокомментировал ситуацию с британским гражданством Брилева

, ИА "Амител"
"В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена", - заявил Песков

Фото: youtube.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил радиостанции "Эхо Москвы", что наличие у телеведущего Сергея Брилева гражданства Великобритании не является поводом для обвинений или критики.

"В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны", — сказал Песков.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Брилев является гражданином России и подданным королевы Великобритании. Накануне журналист подтвердил наличие двойного гражданства, подчеркнув, что уведомил об этом необходимые органы.

Основная претензия ФБК к Брилеву была в том, что он, рассказывая с экрана телевизора о замечательной жизни в России, где достойные зарплаты и пенсии, сам является подданным Великобритании и имеет право голоса на выборах в Соединенном королевстве. Причем, у тележурналиста, который ведет прямые линии с Владимиром Путиным и ранее комментировал его инаугурацию, и которого в ФБК назвали "пропагандистом", откуда-то взялся миллион долларов на покупку квартиру в хорошем районе Лондона.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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