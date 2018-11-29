Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание "Почетный гражданин Чеченской Республики" пятилетнему Рахиму Куриеву, сообщает "РИА Новости".
Поводом стал рекорд по количеству отжиманий за один подход, который мальчик из села Дуба-Юрт установил 12 ноября.
Кадыров указал, что Куриев является самым юным почетным жителем Чечни.
"Он это заслужил. Это будущий олимпийский чемпион", — подчеркнул Кадыров.
Отжимался Куриев в студии телекомпании "Грозный". За 2,5 часа он отжался 3202 раза, что зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Ранее сообщалось, что 12 ноября Куриев отжался 4105 раз без перерыва. Однако, как отмечает "Грозный информ", тот рекорд не был засчитан, поскольку мальчик во время выполнения упражнения часто отвлекался на просмотр мультфильмов в мобильном телефоне и отрывал руки от пола.
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