Рогозин рассказал, к какому году Россия заселит Луну аватарами

Программа исследования и освоения Луны рассчитана до 2040 года — об этом сообщили на совместном заседании "Роскосмоса" и Совета по космосу РАН с участием гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, сообщает телеканал "360".
Рогозин сообщил, что лунная программа будет реализована в несколько этапов. Разработка программы займет три месяца, после чего она будет рассмотрена правительством и президентом.
Он также отметил, что совместно с "Роскосмосом" над концепцией станции будет работать NASA.
"NASA сегодня крайне заинтересовано в полноценном российском участии, то есть речь идет о том, что мы, я надеюсь, вместе сформируем полную архитектуру будущей лунной миссии. Здесь крайне важно страховать друг друга", — заявил Рогозин.
Он также отметил, что Луну изучать будут с помощью роботов-аватаров. Кроме того, он призвал подключить всю академию наук к решению вопросов лунной программы.
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