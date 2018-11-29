Четверг, 29 Ноябрь, 07:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,94
€ 75,52
304305
Обь
70см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Путин заявил о необходимости обсудить в 2019 году поддержку инвалидов

, ИА "Амител"
Он отметил, что меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны

Фото: bk55.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в начале следующего года нужно будет обсудить поддержку инвалидов, сообщает LIFE.

"Надо будет нам в начале следующего года выбрать момент подходящий, посмотреть, как работают все инструменты по поддержке инвалидов, и отдельно поговорить на эту тему", — заявил Путин.

Он обратил внимание на то, что Международный день инвалидов был утвержден Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается каждый год 3 декабря.

Путин подчеркнул, что меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны.

Ранее президент Путин дал ряд поручений, опубликованных на сайте Кремля, направленных на развитие отечественного производства для инвалидов.

Правительству было дано поручение определить из числа российских производителей инвалидных кресел единственных производителей для закупок таких кресел в количестве до 42 тысяч штук. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

29.11.2018 06:57
гость

Жди беды )))) с пенсионерами уже разобрались

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:34
Когда промедление стоит жизни 0
07:19
Город суровых сосулек: Барнаул "оброс" опасными ледяными глыбами 0
07:03
Квартиру с отделкой венецианской штукатуркой продают в Барнауле за 12 млн 0
06:48
Кто подает энергию, а кто собирает деньги: зачем Барнаулу столько компаний 1
06:32
Интернет и реальность: немка высмеивает типичные фото в Instagram 0
06:17
Мокрый снег, гололед и +4: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 ноября 0
06:01
Как и когда менялись тарифы на проезд в Барнауле в последние годы 4
05:57
Путин заявил о необходимости обсудить в 2019 году поддержку инвалидов 1
04:54
Рогозин рассказал, к какому году Россия заселит Луну аватарами 0
03:04
Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни 0
02:31
Песков прокомментировал ситуацию с британским гражданством Брилева 0
01:13
Путин рассказал о безнаказанности Киева: "Хоть младенцев на завтрак" 0
00:14
Ученые впервые точно измерили массу самых тяжелых элементов 0
23:54
Захарова пошутила над срочным вызовом посла России в МИД Эстонии 0
23:43
Почти 80 человек получили гражданство России по указу Путина 0
23:25
Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков 1
22:41
Оскорбившего журналистов депутата позвали на программу "Четвертая власть" 0
22:29
"Черного риелтора", закапывавшего заживо людей, казнили в Белоруссии 2
22:13
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян: "Они будут расти" 1
21:41
Путин дважды пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода 1
21:32
Сломалась первая канатная дорога в Москве, открытая Собяниным два дня назад 0
21:23
СМИ готовы заплатить депутату, оскорбившему журналистов 0
20:45
Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко 1
20:31
СМИ: задержан руководитель управления МЧС по Саратовской области 1
20:18
Песков, отвечая Михалкову, заявил, что Путин имеет всю полноту информации 0
19:51
Хинштейн хочет взыскать с Жириновского 10 миллионов рублей 0
19:31
Роскачество подвело итоги проверки яблочного сока 0
19:08
Коротко о главном: рост цен на проезд, мусорные проблемы и алименты
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 ноября
18:45
Путин пошутил про доллар и рассказал о состоянии экономики России 9
18:19
Движение трамваев в Барнауле оказалось заблокировано из-за ДТП 1
18:03
Рефлексы станут основой идентификации россиян в Сети 1
17:52
СМИ: группы в WhatsApp могут взять под контроль после неудач на выборах 1
17:33
Facebook предупредил российских рекламодателей о введении НДС 0
17:25
Житель Горного Алтая избил жену лыжной палкой за отказ дать ему на выпивку 1
17:11
Осторожнее: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае 0
17:04
Финляндия не имеет территориальных претензий на Карелию 3
17:00
Всемирная сеть стала доступнее для медиков краевой глубинки 4
16:58
Серьезный пожар произошел в частном секторе в нагорной части Барнаула 0
16:48
Мисс Гранмулино Ноябрь 2018: как выбирали красавицу 1
16:34
Трамваи маршрута № 8 не будут ходить в Барнауле по выходным 1
16:22
Назван ущерб от пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" 4
16:12
Фотография китайской преступницы всполошила соцсети 0
16:03
Гендиректор БГЭС о повышении тарифов и новых нормативах на электроэнергию 12
15:50
Неси меня, река: в алтайском селе восстанавливают разрушенный паводком мост 0
15:34
Тренер, ногой ударивший ребенка по голове, отстранен от работы 2
15:22
Господдержку на развитие сельских территорий Алтая увеличат в 2,5 раза 2
15:13
Скоростной электропоезд "Заринская — Барнаул" будет ходить по-новому 0
15:02
Новую экипировку полиции испытали на "беспорядках" под Хабаровском 11
15:00
Дайджест подарков: где провести новогодний шопинг с пользой 0
14:50
Новогодний салат оливье прибавил в стоимости с опережением инфляции 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.