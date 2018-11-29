Путин заявил о необходимости обсудить в 2019 году поддержку инвалидов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в начале следующего года нужно будет обсудить поддержку инвалидов, сообщает LIFE.
"Надо будет нам в начале следующего года выбрать момент подходящий, посмотреть, как работают все инструменты по поддержке инвалидов, и отдельно поговорить на эту тему", — заявил Путин.
Он обратил внимание на то, что Международный день инвалидов был утвержден Генассамблеей ООН в 1992 году и отмечается каждый год 3 декабря.
Путин подчеркнул, что меры поддержки граждан с ограниченными возможностями являются большой проблемой для страны.
Ранее президент Путин дал ряд поручений, опубликованных на сайте Кремля, направленных на развитие отечественного производства для инвалидов.
Правительству было дано поручение определить из числа российских производителей инвалидных кресел единственных производителей для закупок таких кресел в количестве до 42 тысяч штук.
Комментарии
Жди беды )))) с пенсионерами уже разобрались