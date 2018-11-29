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Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 25 января следующего года, всех моряков с украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которых задержали из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Интерфакс".
Отмечается, что среди арестованных накануне находятся командиры "Яны Капу" Олег Мельничук и "Никополя" Богдан Небылица. Командира бронекатера "Бердянск" арестовали еще 27 ноября.
Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Украинские суда были задержаны за нарушение госграницы и отказ подчиниться пограничникам. В ФСБ заявили, что оружие пришлось применить, поскольку корабли не реагировали на требование остановиться и опасно маневрировали. В итоге пострадали три украинских моряка.
27 ноября в Крыму арестовали 15 из 24 задержанных моряков. Также 28 ноября появилась информация об аресте двух сотрудников СБУ, находившихся на борту кораблей. Всех арестованных обвиняют в незаконном пересечении госграницы.
Украинские моряки свою вину отрицают, Киев утверждает, что переход кораблей был плановый и Москва была заранее о нем осведомлена. В ФСБ отрицают наличие предупреждений.
Россия и Украина завели по факту инцидента уголовные дела. Киев расценил произошедшее как акт агрессии, в нескольких областях страны ввели военное положение. В Москве назвали инцидент в Керченском проливе провокацией.
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