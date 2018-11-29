Фото: bnp.by
Заторы в восемь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 29 ноября. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загружено движение по Павловскому тракту в районе пересечений с улицами Просторной, Попова и после кольцевого перекрестка, а также на улице Малахова от пересечения с трактом до улицы Антона Петрова и на отрезке последней от кольцевого перекрестка до улицы Попова. Скорость движения здесь не превышает 3-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Власихинской, Георгиева, Северо-Западной, Советской Армии, Кутузова, Партизанской, проспектах Ленина, Калинина и Строителей, а также на пересечениях улицы Матросова с улицами Юрина и Меланжевой.
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