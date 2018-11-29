Всего через несколько дней в Сибирь приедет грандиозное семейное шоу, где главные звезды — человекоподобные роботы. Взять интервью у ведущей робоновостей и "поболеть" за чемпионов первой Лиги робофутболистов можно только с 8 декабря по 8 января на втором этаже ТРЦ "ARENA".
Роботы-помощники, официанты, сиделки — сложным механизмам пророчат будущее обслуживающего персонала. Не слишком впечатляет. И хотя один из роботов, София, уже получил гражданство и паспорт, об "электрониках" продолжают говорить снисходительно. Как о новом приложении для телефона или инновационной сковородке. Но в этом декабре роботы обещают удивить нас по-настоящему.
Впервые в Сибирь приедет масштабный фестиваль для всей семьи "RoboStars". Это полноценный гастрольный тур звезд футбола, танцев, стендапа — роботов с невероятными способностями. Фестиваль стартует уже 8 декабря 2018 года и пробудет в городе до окончания новогодних праздников. Создатели проекта обещают взрыв эмоций у детей и взрослых всех возрастов.
Одной из самых загадочных фигур шоу обещает стать ведущая онлайн-шоу, с которой можно поболтать на 30 языках мира. Кроме этого, гостей "RoboStars" ждут пять техношоу, выступление роботов-театралов, музыкальные эксперименты с катушкой Тесла и оригинальные мастер-классы.
Особенно понравится шоу школьникам, "прохладно" относящимся к техническим наукам и физике. В самую суть фестиваля заложена идея об обучении через игру. Здесь технологии робототехники преподносятся как часть фантастического мира. А именно в таком мире мы и живем.
Все развлечения входят в стоимость билета, только три мастер-класса оплачиваются отдельно. Но если вы именинник — один из них вам предложат в подарок.
По опыту прошлых городов, где массово скупались билеты через сайт и кассу, была сделана специальная инфографика, помогающая проследить самое свободное от очередей время. Ознакомиться с ней можно на сайте и в социальных сетях шоу. Но если вдруг вы попали в "пробку", не волнуйтесь: билет на фестиваль действителен весь день. Можно посетить "RoboStars", сходить всей семьей на обед, а потом снова вернуться в мир роботов с творческими способностями.
Известно, что подготовка к фестивалю идет полным ходом, а пока можно немного подсмотреть за роботами и узнать о специальных акциях для детей.
Подробнее на сайте и по телефону +7 (903) 947-37-70
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