Фото: vk.com/incident22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло утром 29 ноября на Малаховском кольце в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". "На кольце Малахова — Антона Петрова произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля", — отмечает автор заметки.
В результате движение трамваев было временно заблокировано.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
я вот что думаю - авария с трамваем - права пожизненно отобрать нахрен, нечего такому на дороге делать он или в конец наглый или глупый в усмерть или ничё не видит
никак на фотографии трамвай выпуска 70-х годов....
29.11.2018 09:08
месный
дороги сначала и освещение в порядок приведи, умник.
Головы осветите.
А может авария с трамваем и трамваи все убрать? От них толку ноль, вечером все в депо, утром стоят в авариях
Заменить на троллейбусы но увы не средств.
29.11.2018 09:16
- гость -
Вам темно, дороги плохи нет порядка - дак чтоже вы упорно на своей жоповозке ездите тогда - ездите на такси!
29.11.2018 09:30
Санёк
На трамвае едет за раз очень мнго народа в отличии от жоповозки с жоповозом.
29.11.2018 09:30
Санёк
А не пойти ли вам... куда-нибудь... Утром по Попова только на трамвае и можно нормально до работы доехать, все остальное стоит.
29.11.2018 09:08
месный
У вас нет "прав" по медицинским показаниям от того и беситесь всегда в темах про авто
От армии "косил"?
Трамвай - самый быстрый вид транспорта. У него дорога своя, индивидуальная.
Трамвай очень хороший транспорт но водятлы тормозят. Трамвайные переезды приравнять к переездам железной дороги и все встанет на свои места.
29.11.2018 09:54
Eugene
На личности переходим...
Ну ладно, персонально для вас - права есть с начала 1989 года, в армии служил 85-87, за речкой.
Трамвайные переезды приравнять к переездам железной дороги и все встанет на свои места.
Всегда забавляли такие зверьки как ты)
29.11.2018 10:25
- гость -
Всегда забавляют такие как вы, купят жоповозку и всё возомнили себя как минимум дворянами которым все должны.
29.11.2018 10:23 месный. Я и раньше знал, что мудрость не всегда приходит с опытом и теперь это точно знаю
29.11.2018 09:16
- гость -
Причем освещение улиц? Как можно не увидеть трамвай? Внутреннее освещение через окна светит.