Фото: ukraina.ru
Запрос с украинской стороны на телефонные переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко был. Это подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет RT, ссылаясь на РИА Новости.
"Запрос был, но разговор не состоялся", — цитирует издание его слова.
Ушаков отметил, что при подготовке подобных контактов оценивается ряд факторов, включая совместимость графиков и анализ цели, которую сторона ставит перед таким разговором.
"С учётом этого запрос был, а разговора не было", — добавил помощник главы государства.
Ранее Порошенко заявил, что после произошедшего в Керченском проливе пытался связаться с российским лидером.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что каких-либо телефонных контактов глав государств не было.
Комментарии
Всё правильно, разговаривать с шоколадным королём не о чём.
Про Украину надо вообще забыть. Наши границы по 1945 году.Подняли головы гады.