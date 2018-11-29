Фото: penzavzglyad.ru
Сельское хозяйство — это самая быстрорастущая отрасль экономики России. В данный момент страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, передает РИА Новости, ссылаясь на журнал Lantbrukets Affärstidning.
За последние 20 лет РФ превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из самых важных игроков на мировом экспортном рынке, отмечают в издании.
При этом, по словам авторов, за последнюю пятилетку производство сельхозпродукции и ее экспорт увеличились на 20%.
Это объясняется торговой и сельскохозяйственной политикой государства. После распада СССР в РФ произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, а затем в Россию "хлынула" импортная продукция.
Положение стало меняться после решения правительства в 2005 году активно инвестировать в собственное сельское хозяйство, отмечает издание. При этом в ответ на экономические санкции ЕС и США в 2014 году Россия запретила импорт ряда европейских и американских продуктов питания, напоминают авторы.
В результате, по итогам прошлого года, РФ стала самым крупным в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим производителем молока и картофеля, а также пятым по величине производителем яиц и мяса кур.
Комментарии
Если разогнать бездарных министров и прочие паразитирующие структуры будет прорыв в развитии страны и денег на все хватит.
Ничего себе! Слов нет! Аплодирую стоя!
Экспорт это хорошо, но почему тогда цены на внутреннем рынке для населения страны равны ценам, например в США, где зарплата населения выше чем в РФ в четыре раза?!
за последнюю пятилетку производство сельхозпродукции и ее экспорт увеличились на 20%.
Швеция рост пятилетками считает??? ай малацы
учись рассея
у нас теперь новый календарь? первое апреля 365 раз в году?
с чего бы это!