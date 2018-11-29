Фото: metronews.ru
Жителя Рубцовска обвиняют в убийстве своей знакомой, которая не хотела отпускать его домой — орудием преступления являлся кирпич.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в сентябре текущего года 45-летний обвиняемый встретил свою знакомую, с которой проехал в садоводческое товарищество, расположенное недалеко от Рубцовска.
"После распития спиртного мужчина сказал, что хочет домой, однако знакомая его не отпускала, желая продолжения отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес по голове женщины несколько ударов кирпичом, от которых она скончалась на месте происшествия", — уточняют в СКР.
Также в ведомстве добавляют, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал. Ранее он уже был судим за убийство.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии