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Россияне больше не будут обязаны доказывать отсутствие долгов по ЖКХ для получения субсидий и компенсаций. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РИА Новости и опубликованный на портале правовой информации закон, подписанный главой государства.
В документе говорится, что факт наличия долгов должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.
При этом россиянам не придется передавать акт, поскольку орган, уполномоченный на предоставление субсидий, будет использовать для проверки соответствующий банк данных.
Отмечается, что целью инициативы является восстановление социальной справедливости.
Комментарии
Вот вам и ноябрьская квитанция на оплату ЖКХ! Ужасссс просто!
Ну ладно, заплатим с легкостью, доходы же наши растут!!!!!!!!!!!
А самого главного не сказали: разрешили, но через два года. Два года требования к справкам о долгах остаются действительными
будет использовать для проверки соответствующий банк данных.
нет такого банка данных
это как нам обещали лет... цать назад что будет "одно окно"
а все справки сейчас бегаешь собираешь сам по городу