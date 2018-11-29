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Россиянам разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

, ИА "Амител"
Инициатива направлена на восстановление социальной справедливости

Фото: proxy.imgsmail.ru

Россияне больше не будут обязаны доказывать отсутствие долгов по ЖКХ для получения субсидий и компенсаций. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РИА Новости и опубликованный на портале правовой информации закон, подписанный главой государства.

В документе говорится, что факт наличия долгов должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения.

При этом россиянам не придется передавать акт, поскольку орган, уполномоченный на предоставление субсидий, будет использовать для проверки соответствующий банк данных.

Отмечается, что целью инициативы является восстановление социальной справедливости.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.11.2018 09:43
кватанция пришла

Вот вам и ноябрьская квитанция на оплату ЖКХ! Ужасссс просто!
Ну ладно, заплатим с легкостью, доходы же наши растут!!!!!!!!!!!

0  0
29.11.2018 09:56
- гость -

А самого главного не сказали: разрешили, но через два года. Два года требования к справкам о долгах остаются действительными

0  0
29.11.2018 10:21
- гость -

будет использовать для проверки соответствующий банк данных.
нет такого банка данных
это как нам обещали лет... цать назад что будет "одно окно"
а все справки сейчас бегаешь собираешь сам по городу

0  0
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