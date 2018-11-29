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Житель Рубцовска предстанет перед судом по необычной комбинации статей Уголовного кодекса — его обвиняют в краже и одновременно в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Как сообщили в краевой прокуратуре, местный житель с потерпевшим совместно употребляли алкоголь, и когда последний уснул, то обвиняемый похитил сотовый телефон стоимостью более 20 тысяч рублей.
"Наутро потерпевший обнаружил пропажу, тогда мужчина сказал о том, что у него также похищены личные вещи и деньги. Обратившись в полицию, оба участника происшествия написали заявления о совершенном преступлении", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В итоге было установлено, что преступление, о котором заявил обвиняемый, не имело места, а сообщение сделано с целью отвести от себя подозрение.
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