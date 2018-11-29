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Минэкономразвития спрогнозировал рост зарплат россиян до 2036 года

, ИА "Амител"
В ведомстве считают, что за 18 лет зарплаты увеличатся в 1,6 раза

Фото: sevastopol.su

Устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда приведут к росту зарплат в России. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на долгосрочный — до 2036 года — прогноз социально-экономического развития РФ, подготовленный Минэкономразвития (МЭР).

В ведомстве считают, что рост реальной зарплаты в долгосрочной перспективе стабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 18 лет увеличение составит 1,6 раза.

При этом будут расти и реальные располагаемые доходы населения, в которые, как известно, входит и зарплата. В МЭР полагают, что это может произойти за счет мер государственной политики, включая увеличение оплаты труда, пенсионного обеспечения, социальных выплат, а также снижение расходов населения, например, за счет уменьшения ипотечных ставок.

Так, по оценке МЭР, рост реальных располагаемых денежных доходов россиян будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2,0% в 2019-2024 годах, 2,5% в 2025-2030 годах, а в 2031-2036 годах — до 2,7%.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.11.2018 10:08
Владимир

Очень интересно было бы узнать зарплату россиян и барнаульцев к 2050 году.

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29.11.2018 10:19
- гость -

29.11.2018 10:08
Владимир

0  0
29.11.2018 10:23
гость

Тут не знаешь ,что завтра в стране будет они до 36 года прогнозируют!

0  0
29.11.2018 10:39
Вот заживем тогда)))

Противно читать..... Какой рост зарплат?? А рост тарифов на всё? бред да и только

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