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Россия стала одним из лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе

, ИА "Амител"
За прошлый год в стране зарегистрировали свыше 104 тысяч новых случаев заболевания

Фото: royalradio.ru

Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди европейских стран стали Россия, Украина и Белоруссия. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные за 2017 год, обнародованные в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего специалисты зафиксировали порядка 160 тысяч новых случаев ВИЧ за минувший год, 130 тысяч — в Восточной Европе. При этом большинство случаев — 104 тысячи диагнозов — зарегистрировали в РФ.

В России выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тысяч человек, на Украине — 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. В Центральной Европе показатель составил 3,2 случая. Отмечается, что самые низкие показатели зафиксированы в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9). Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).

При этом эксперты отметили снижение количества новых случаев в Западной Европе. Предполагается, что это произошло из-за более частых и целенаправленных тестов на ВИЧ.

"Это позволяет быстро связываться с системой здравоохранения и немедленно приступать к антиретровирусному лечению лиц, тесты которых показали положительные результаты", — заявил глава ECDC Андреа Аммон.

В РФ есть сложности с лечением людей с ВИЧ-инфекцией, пишет издание, ссылаясь на "Интерфакс" и слова регионального директора по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана.

"Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей с ВИЧ было почти 1 млн человек, то охваченных лечением порядка 400 тыс. человек, то есть 40%", — заявил он, добавив, что в стране необходимы срочные меры и разработка федеральной программы, которая обеспечила бы всех людей с ВИЧ в РФ непрерывным лечением.

Эксперт полагает, что низкие показатели лечения можно объяснить нехваткой ресурсов. По данным Федерального центра СПИД за прошлый год, в РФ с ВИЧ-инфекцией проживает порядка миллиона человек.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.11.2018 10:26
- гость -

Всего специалисты зафиксировали порядка 160 тысяч новых случаев ВИЧ за минувший год, 130 тысяч — в Восточной Европе. При этом большинство случаев — 104 тысячи диагнозов — зарегистрировали в РФ.

Вот это прорыв)) хехехе)

0  0
29.11.2018 10:28
- гость -

Это что же получается, что гомиков в России больше чем в Гейропе?

0  0
29.11.2018 10:38
Зануда

какие гомики??? гетеросексуальные контакты дали такую "высоту", блин, может, слишком много иностранцев у нас появилось? или наши люди балуются за рубежом???

0  0
29.11.2018 10:40
- гость -

29.11.2018 10:28
- гость -
Это получается, что риск одинаков что при традиционном половом акте, что при нетрадиционном))А вовсе не то, о чем вы думаете.

0  0
29.11.2018 10:44
- гость -

10:38
Зануда
гетеросексуальные контакты дали такую "высоту", блин,

А в Гейропе, которая кишит гомиками, гомосексуальные контакты не дали высоту болезни гомиков?! Вот это да!

0  0
29.11.2018 10:47
- гость -

10:40
- гость -
Это получается, что риск одинаков что при традиционном половом акте, что при нетрадиционном))А вовсе не то, о чем вы думаете.

Это у вас теперь так получается, потому что 140 миллионная Россия переплюнула по ВИЧёвым 700 миллионную Европу.)))

0  0
29.11.2018 10:47
Ну хоть в чем-то

Раша стала также мировым лидером также в социальном расслоении людей.

0  0
29.11.2018 10:48
- гость -

гетеросексуальные контакты дали такую "высоту"


Это все месный и ему подобные недоалиментщики виноваты. Спят со всеми подряд без резины и разносят по стране заразу. А потом еще и от алиментов бегают.

0  0
29.11.2018 11:02
- гость -

29.11.2018 10:47
- гость -
Я не знаю, кого вы имеете в виду под "вами", но вообще-то первая строчка по группам риска - это секс без презерватива. И без разницы, какой - гетеро или гомо.

0  0
29.11.2018 11:04
- гость -

11:02
- гость -
но вообще-то первая строчка по группам риска - это секс без презерватива. И без разницы, какой - гетеро или гомо.

До, до, до!! Я тебе конечно верю, чемпион по вичёвым!

0  0
29.11.2018 11:08
- гость -

Резина дорогая стала в стране, а в европах наверно бесплатная. Но не удивлюсь если распространение вич имеет другую природу...

0  0
29.11.2018 11:09
- гость -

Россия занимает 3-е место*, после ЮАР и Нигерии, по скорости появления новых случаев ВИЧ-инфицированных в единицу времени (темпу роста).

0  0
29.11.2018 11:10
- гость -

Но не удивлюсь если распространение вич имеет другую природу...

Ага, лично Обама забежал на твой задний двор и насыпал тебе вичеспида на лужайку.

0  0
29.11.2018 11:13
- гость -

Вот наш ответ гейропе - православие и патриотизм!

0  0
29.11.2018 11:14
- гость -

11.10
На мой двор???
Мелко плаваешь

0  0
29.11.2018 11:18
- гость -

11:14
- гость -
Разве ты не хотел разыграть карту - "опять гадють клятые бездуховные пиндосы" ?

0  0
29.11.2018 11:21
месный

29.11.2018 11:18
- гость -

А чёэто мы сразу бездуховные-то?

0  0
29.11.2018 11:21
- гость -

29.11.2018 11:04
- гость -
С верой - это не ко мне, это к православным. Коих у нас, кажется, сколько там процентов - 95, 98? Странно только, что ВИЧ в таком количестве при такой духовности и срепности.

0  0
29.11.2018 11:43
- гость -

В войну проституток с сифилисом отправляли в тыл врага.

0  0
29.11.2018 11:47
- гость -

11:43 Кто с кем воевал? Океания с Остазией?

0  0
29.11.2018 11:52
Doka

Пока экономика в ... одном месте, проблем будет и далее куча (санкции, авторитет государства, жизненный уровень и т.д. и т.п.).

0  0
29.11.2018 12:10
гость

Ну вот и утро наступило , укропитеки проснулись и понеслось авнометание .

0  0
29.11.2018 12:20
поцреот

"Россия стала одним из лидеров..."
======
дальше можно не читать.
урряаааа!!!

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