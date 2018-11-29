Фото: royalradio.ru
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди европейских стран стали Россия, Украина и Белоруссия. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные за 2017 год, обнародованные в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Всего специалисты зафиксировали порядка 160 тысяч новых случаев ВИЧ за минувший год, 130 тысяч — в Восточной Европе. При этом большинство случаев — 104 тысячи диагнозов — зарегистрировали в РФ.
В России выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тысяч человек, на Украине — 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. В Центральной Европе показатель составил 3,2 случая. Отмечается, что самые низкие показатели зафиксированы в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9). Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).
При этом эксперты отметили снижение количества новых случаев в Западной Европе. Предполагается, что это произошло из-за более частых и целенаправленных тестов на ВИЧ.
"Это позволяет быстро связываться с системой здравоохранения и немедленно приступать к антиретровирусному лечению лиц, тесты которых показали положительные результаты", — заявил глава ECDC Андреа Аммон.
В РФ есть сложности с лечением людей с ВИЧ-инфекцией, пишет издание, ссылаясь на "Интерфакс" и слова регионального директора по Восточной Европе и Азии Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Виней Салдана.
"Если учитывать, что на конец 2017 года, по оценочным данным, людей с ВИЧ было почти 1 млн человек, то охваченных лечением порядка 400 тыс. человек, то есть 40%", — заявил он, добавив, что в стране необходимы срочные меры и разработка федеральной программы, которая обеспечила бы всех людей с ВИЧ в РФ непрерывным лечением.
Эксперт полагает, что низкие показатели лечения можно объяснить нехваткой ресурсов. По данным Федерального центра СПИД за прошлый год, в РФ с ВИЧ-инфекцией проживает порядка миллиона человек.
Комментарии
Всего специалисты зафиксировали порядка 160 тысяч новых случаев ВИЧ за минувший год, 130 тысяч — в Восточной Европе. При этом большинство случаев — 104 тысячи диагнозов — зарегистрировали в РФ.
Вот это прорыв)) хехехе)
Это что же получается, что гомиков в России больше чем в Гейропе?
какие гомики??? гетеросексуальные контакты дали такую "высоту", блин, может, слишком много иностранцев у нас появилось? или наши люди балуются за рубежом???
29.11.2018 10:28
- гость -
Это получается, что риск одинаков что при традиционном половом акте, что при нетрадиционном))А вовсе не то, о чем вы думаете.
10:38
Зануда
гетеросексуальные контакты дали такую "высоту", блин,
А в Гейропе, которая кишит гомиками, гомосексуальные контакты не дали высоту болезни гомиков?! Вот это да!
10:40
- гость -
Это получается, что риск одинаков что при традиционном половом акте, что при нетрадиционном))А вовсе не то, о чем вы думаете.
Это у вас теперь так получается, потому что 140 миллионная Россия переплюнула по ВИЧёвым 700 миллионную Европу.)))
Раша стала также мировым лидером также в социальном расслоении людей.
гетеросексуальные контакты дали такую "высоту"
Это все месный и ему подобные недоалиментщики виноваты. Спят со всеми подряд без резины и разносят по стране заразу. А потом еще и от алиментов бегают.
29.11.2018 10:47
- гость -
Я не знаю, кого вы имеете в виду под "вами", но вообще-то первая строчка по группам риска - это секс без презерватива. И без разницы, какой - гетеро или гомо.
11:02
- гость -
но вообще-то первая строчка по группам риска - это секс без презерватива. И без разницы, какой - гетеро или гомо.
До, до, до!! Я тебе конечно верю, чемпион по вичёвым!
Резина дорогая стала в стране, а в европах наверно бесплатная. Но не удивлюсь если распространение вич имеет другую природу...
Россия занимает 3-е место*, после ЮАР и Нигерии, по скорости появления новых случаев ВИЧ-инфицированных в единицу времени (темпу роста).
Но не удивлюсь если распространение вич имеет другую природу...
Ага, лично Обама забежал на твой задний двор и насыпал тебе вичеспида на лужайку.
Вот наш ответ гейропе - православие и патриотизм!
11.10
На мой двор???
Мелко плаваешь
11:14
- гость -
Разве ты не хотел разыграть карту - "опять гадють клятые бездуховные пиндосы" ?
29.11.2018 11:18
- гость -
А чёэто мы сразу бездуховные-то?
29.11.2018 11:04
- гость -
С верой - это не ко мне, это к православным. Коих у нас, кажется, сколько там процентов - 95, 98? Странно только, что ВИЧ в таком количестве при такой духовности и срепности.
В войну проституток с сифилисом отправляли в тыл врага.
11:43 Кто с кем воевал? Океания с Остазией?
Пока экономика в ... одном месте, проблем будет и далее куча (санкции, авторитет государства, жизненный уровень и т.д. и т.п.).
Ну вот и утро наступило , укропитеки проснулись и понеслось авнометание .
"Россия стала одним из лидеров..."
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дальше можно не читать.
урряаааа!!!