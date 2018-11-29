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Полиция в Камне-на-Оби задержала женщину 1987 года рождения, которую подозревают в причинении ножевого ранения своему гражданскому мужу.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено накануне в одном из частных домов.
"Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла в руки нож и нанесла им удар. Потерпевший с ножевым ранением был госпитализирован в центральную районную больницу. Подозреваемую задержали сотрудники полиции", — уточняют в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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