Бюджет Алтайского края на 2019 год и плановые 2020-2021 годы принят во втором, окончательном чтении на сессии в четверг, 29 ноября. Депутаты проголосовали за главный финансовый документ, разработанный краевым Минфином, почти единогласно, против были только трое коммунистов.
Из 64 депутатов (а всего из 68), присутствовавших на сессии, "за" проголосовал 61 депутат, это все депутаты фракций "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР, а также пятеро из восьми членов фракции КПРФ. Аргументы за и против представим чуть ниже, а пока про сам бюджет.
Итак, доходы в 2019 году составят 100 млрд 642 млн рублей. В том числе 52,6 млрд рублей заработает сам регион, в виде налоговых и неналоговых доходов. Ещё 48 млрд поступит из федерального бюджета. Расходы в 2019 году предполагаются в размере 105 млрд 873 млн. Дефицит составит 5,2 млрд рублей.
Так, после первого чтения бюджет "прирос" на 10 млрд рублей за счет роста федеральных поступлений.
По словам главы алтайского Минфина Владимира Притупова, дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (плюс 500 млн, а всего 26,9 млрд рублей), в местные бюджеты в качестве субсидии на заработную плату работникам муниципальных учреждений (1 млрд рублей), субсидии местным властям на покупку угля (640 млн) и дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (300 млн рублей).
Всего на раздел социальной политики будет направлено 38,198 млрд рублей, на здравоохранение — 9,807 млрд, образование — 24,973 млрд, ЖКХ — 4,423 млрд, национальной экономики (АПК, лес, дороги, транспорт) — 18,498 млрд.
А теперь мнения депутатов, которые впервые за последние несколько лет голосовали столь консолидированно.
Так, глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов заявил, что он и его коллеги по партии бюджет поддержат единогласно, потому что были приняты и учтены большинство поправок, предложенных фракцией, что позволяет депутатам ЛДПР "выполнить все обязательства перед избирателями".
"Состоялся диалог (между властью и оппозицией — прим.ред.), да, не все желания были реализованы, но правительство конструктивно подошло к работе с парламентом", — сказал он.
Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов также объяснил полную поддержку бюджета справедливороссами принятыми от них поправками.
"В самом бюджете отмечу рост как безвозмездных поступлений, что говорит об объективной оценке федерального центра взвешенной бюджетной политики региона, так и собственных доходов. На моей памяти впервые такой рост (…). Мы видим и положительно оцениваем работу краевых властей по росту доходов и привлечению средств из федерального бюджета, рачительное расходование, желание общаться с оппозицией", — сказал Молотов.
Единогласно "за" были и единороссы. Глава фракции "ЕР" Сергей Приб сказал так: "Чтобы сменился политический климат, должна смениться политическая погода. Климат меняется".
А вот мнения в КПРФ уже традиционно разделились. Глава фракции Максим Талдыкин сказал, что бюджет хоть не идеален, но его нужно принять, чтобы дать новому губернатору возможность его исполнять.
А вот экс-глава фракции (кадровая рокировка состоялась в мае 2018 года) Мария Прусакова заявила, что трое депутатов-коммунистов (остальные пятеро членов фракции КПРФ несколько месяцев назад из партии были исключены или покинули ее сами) голосуют против бюджета.
Обычно коммунисты выступали именно против. Против бюджета в разное время выступали и в ЛДПР, и в "Справедливой России".
Как видим, политическое потепление, которого все ожидали с приходом Виктора Томенко на пост губернатора, действительно происходит.
Сам Томенко после принятия бюджета поблагодарил депутатов за конструктив.
"Климат, погода, система взаимоотношений в политической жизни региона меняется в сторону, которая способствует развитию края", — сказал он.
Но при этом признал: доходы в 100 млрд рублей для края в 2,5 млн жителей — это совсем немного. Губернатор призвал чиновников и депутатов работать над ростом доходов.
Комментарии
Ну.. Это конечно "сенсация!!
бюджет Алтайского края принят почти единогласно
а разве у кого то были сомнения? в крае с АБыКака повелось. по стране еще более раньше
Лярды,лярды...
Конкретно скажите, ваша корова дает молоко???
Скока заводов и параходов будет построено? А рабочих мест скока?
По словам главы алтайского Минфина Владимира Притупова, дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (плюс 500 млн, а всего 26,9 млрд рублей), в местные бюджеты в качестве субсидии на заработную плату работникам муниципальных учреждений (1 млрд рублей)
А вот это вот зря.
Это не политическое потепление а дальнейшая деградация законодательного органа власти края.
"А вот это вот зря."
Почему зря? Абсолютное большинство специалистов в муниципалитетах получают 11-12 т.р, а требуют на полтинник, а вы же потом жалуетесь что в муниципалитетах нифига не делают, а кто вам что будет за копейки делать
29.11.2018 11:35
Зависимость оплаты труда и эффективности труда описывается нормвльным законом распределения....если кто не знает