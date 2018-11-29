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Из плюса в холод: штормовое предупреждение передали в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Вслед за теплом и сильными осадками в регион придет резкое похолодание

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Штормовое предупреждение передали на территории Алтайского края на 29 и 30 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий.

"В Алтайском крае вечером 29 и сутки 30 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами сильные осадки, в предгорьях очень сильные, гололедные явления, отложение мокрого снега, метель, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы 25-27 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Похолодание", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

При этом следует отметить, что 29 и 30 ноября в регионе местами ожидаются положительные температуры. Однако к вечеру пятницы столбики термометров уже опустятся до -11 градусов, а в ночь на субботу в крае будет -17...-22 градуса, в северо-западных районах -23...-28 градусов.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями региональный главк МЧС России призывает граждан соблюдать меры предосторожности.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.11.2018 10:54
- гость -

обычная погода. какой шторм?

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