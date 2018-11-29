Фото: transphoto.ru
Власти Барнаула объяснили, почему в выходные дни, начиная с 1 декабря, не будут курсировать трамваи маршрута № 8.
Напомним, накануне на сайте муниципального унитарного предприятия "Горэлектротранс" появилось сообщение: "С 1 декабря 2018 года отменяются рейсы трамвая маршрута № 8 по выходным дням (суббота, воскресенье)".
Сегодня в пресс-центре городской администрации уточнили, что данное решение принято ввиду низкого пассажиропотока и наличия дублирующих маршрутов.
В итоге в выходные дни пассажиры могут добраться до места назначения, используя вместо трамваев № 8 маршруты № 9 и 10.
Комментарии
неправильно это, маршрут установлен и хоть дождь, хоть снег, хоть малый пассажиропоток-транспорт должен быть! это порядок, а вот всякие отмены-это только приведет к тому, что людям на выходные будет некомфортно выбраться в гости...
а вот всякие отмены-это только приведет к тому, что людям на выходные будет некомфортно выбраться в гости...
некоторые и работают. а трамваи и в будни то не ходят, то все в депо.
такси ходют круглосуточно
и нефиг пьяным в общественном транспорте делать
такси ходют круглосуточно
не все же столь богаты как вы
Ну вот и показатель, невыгодно, закрывают