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Частный самолет, который принадлежит американскому лидеру Дональду Трампу, накануне, 28 ноября, получил повреждения в аэропорту Ла-Гуардия (Нью-Йорк). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press.
По его данным, инцидент произошел на земле. Другой самолет направлялся к месту стоянки и задел крыло Boeing 757 республиканца. Пострадавших в инциденте нет, произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта.
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США переадресовало запросы о предоставлении комментария в пресс-службу Белого дома. Компания президента Trump Organization также официально не давала комментариев по данному поводу.
Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси сообщило, что в аэропорту произошел инцидент при перемещении самолета Bombardier Global Express. Ведомство не подтвердило, что пострадал именно самолет Трампа.
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