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Суд отклонил просьбу "алтайской шпионки" о переводе из одиночной камеры

, ИА "Амител"
Мария Бутина уже больше недели содержится в одиночной камере по 22 часа в сутки

Фото: twitter.com

Суд столичного округа Колумбия отклонил в среду прошение находящейся в тюрьме в пригороде Вашингтона уроженки Барнаула Марии Бутиной о переводе на общий режим содержания из одиночной камеры. Об этом пишет ТАСС.

"В ходатайстве защиты о переводе обвиняемой Марии Бутиной на общий режим содержания отказать", — отметила судья Таня Чаткэн. Она утверждает, что адвокаты россиянки "не ссылаются ни на законодательство США, ни на прецедентное право для обоснования своего ходатайства". По версии судьи, защита "отстаивает [свое] мнение", которое "основано на слухах и предположениях" о том, почему Бутина была переведена в одиночную камеру.

Во вторник адвокаты россиянки заявили, что она "содержится в одиночной камере 22 часа в сутки последние 6 дней без предполагаемой даты перевода". Они убеждены, что перевод Бутиной в одиночную камеру под предлогом защиты ее безопасности "является несправедливым и беспричинным".

"Мария никогда не нарушала правил тюрьмы в Александрии. На протяжении этих недель ей позволяли находиться на общем режиме содержания, она хорошо общалась с другими заключенными", — говорится в тексте ходатайства. "Если суд не вмешается, то ее продолжат там содержать [в одиночной камере], в конечном итоге ей потребуется помощь психологов", — считает сторона защиты.

Российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с ужесточением условий тюремного содержания россиянки. Посольство выразило "протест руководству тюрьмы в связи с ужесточением условий содержания" Бутиной. Дипломаты заявили, что ее изоляция "уже спровоцировала ухудшение ее здоровья", и у нее "участились приступы клаустрофобии".

Как сообщил отец Марии Валерий Бутин, россиянка неделю назад вновь попала под ужесточение режима — 22 часа в сутки она находится в одиночной камере и лишь два часа ей позволяется находиться вне ее.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в Американском университете в Вашингтоне, где изучала международные отношения.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.11.2018 11:40
месный

а в камере с потными афроамериканками и латиносами и т.д - наверно будет гораздо комфортнее, там быстро под шконку определят то поди .

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29.11.2018 12:23
- гость -

А в наших тюрьмах американские шпиёны как поживают - пиво, икорку, шашлыки могут себе позволить...

0  0
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