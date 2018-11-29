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Российский футбольный союз (РФС) собирается устроить достойные проводы игрокам, которые завершили карьеру в национальной команде после ЧМ-2018, и провести для игроков прощальный матч. Об этом пишут "Известия".
По данным издания, речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове ("Зенит") и Александре Самедове ("Спартак"), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Вице-президент РФС, глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что идея о таком матче хорошая и союз поработает над ее осуществлением.
По данным издания, игроки могут принять участие в одной из товарищеских игр в следующем году.
Точную дату трудно выбрать из-за плотного графика сборной — весной следующего года национальная команда будет участвовать в квалификационной стадии Евро-2020.
Комментарии
ну а потом - сразу в гос думу
Я бы Шаву ещё в этой команде хотел увидеть. Тоже ещё довольно свежий игрок.