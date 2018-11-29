Жителям Алтайского края запретили шуметь на парковках и улицах по ночам. Поправки в краевой закон внесли на сессии краевого парламента в четверг, 29 ноября.
Так, в перечень мест, где нельзя шуметь по ночам, добавили парковки и улицы, площади, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары. Мешать общественному порядку будет запрещено с 22 часов ночи до 8 часов утра по будням и до 9 часов утра по выходным дня.
Изменения начнут действовать уже до нового года.
Кроме того, закон запрещает шуметь в квартирах, подъездах, общежитиях, на придомовой территории, на территории образовательных, медицинских организаций, в садоводствах, огороднических и дачных некоммерческих объединениях. Но запрет распространяется только на определенное время суток: в будние дни с 22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и официальные нерабочие дни с 22 часов вечера до 9 часов утра, а также в любой день с 13 часов до 15 часов нельзя делать ремонт и громко слушать музыку, громко петь или кричать в квартирах и подъездах жилых домов, общежитиях, а с 20 часов вечера до 9 часов утра делать ремонт в квартирах МКД и общежитиях.
Комментарии
сложный график
а авто и мотоциклы на улицах ночью? их будет кто-то ловить, фейерверки по праздникам ? и т.д. У мен я под окнами летом гонки устраивают на авто и мотоциклах. Плевать они на закон хотели. А вот просто кто-то крикнул во дворе или даже песни попел минут 10-20 не так страшно как всю ночь гонки слушать