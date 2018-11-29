Фото: altai-republic.ru
Почти полтора десятка улиц отремонтируют в будущем году в Горно-Алтайске в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как сообщается на сайте мэрии республиканской столицы, за счет реализации проекта планируется достижение таких показателей, как:
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог регионального значения по Республике Алтай, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в общей протяжённости до 50%;
- снижение доли автомобильных дорог регионального значения по Республике Алтай, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в их общей протяжённости до 11,9%;
- снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Алтай на 50%;
- увеличение доли протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог, в их общей протяженности до 85%.
Согласно предварительным данным, объем средств из федерального бюджета составляет на 2019 год 689,5 миллиона рублей. На городскую агломерацию в данном случае планируется направить 130 миллионов рублей, а на региональные дороги — 559,5 миллиона.
Что касается конкретных транспортных магистралей, которые планируется отремонтировать по проекту БКД в 2019 году в Горно-Алтайске, то в их числе следующие улицы:
- улица Промышленная (от дома № 29 по ул. Промышленная до примыкания к проспекту Коммунистический);
- улица Строителей (от дома № 4 по улице Строителей до разворотной площадки автобусов);
- улица Пушкарева (полностью);
- улица Октябрьская (от примыкания к улице Чаптынова до пересечения с улицей Полежаева);
- улица Чаптынова (полностью);
- улица Улагашева (от примыкания к улице Чаптынова до дома № 13 по улице Улагашева);
- улица Ленина (от примыкания к улице Кучияка до примыкания к проспекту Коммунистический);
- улица Б.Головина (полностью);
- пр. Коммунистический (проезд между пр. Коммунистический и ул. Чорос-Гуркина в районе дома № 35 по пр. Коммунистический);
- улица Проточная (от примыкания к проспекту Коммунистический до пересечения с улицей Чорос-Гуркина);
- улица Э.Палкина (от пересечения с проспектом Коммунистический до примыкания к улице Социалистическая);
- улица Чорос-Гуркина (от пересечения с улицей Проточная до пересечения с улицей Чаптынова);
- улица Советская (от пересечения с улицей Фрунзе до примыкания к улице Маяковского);
- улица Маяковского (полностью).
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