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Что упало, то пропало: жителям Алтая разрешили бесплатно собирать валежник

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Делать это можно будет с 1 января 2019 года

Фото: temasaratov.ru

Жителям Алтайского края разрешили бесплатно, круглогодично и без спроса собирать валежник с 1 января 2019 года. Такую меру в законе предусмотрели региональные депутаты на сессии АКЗС в четверг, 29 ноября.

На самом деле это право жители всей России получили после решения Госдумы в апреле 2018 года, но, чтобы закон начал действовать, его должны были принять и в регионах. Кстати, с инициативой в ГД выступили именно алтайские депутаты.

Итак, закон разрешает собирать "недревесные лесные ресурсы для личных, семейных, домашних и иных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, без цели их продажи или иным способом передачи третьим лицам".

Что именно относится к валежнику, закон тоже определяет. Это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев и сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Но спиливать деревья запрещено, даже если оно сухое. Брать можно только то, что лежит на земле.

Заготавливать валежник и сухостойную древесину можно круглый год. Но придется уведомить соответствующий лесхоз.

Но при этом нельзя во время сбора валежника портить природу, хранить собранный валежник в лесу, оставлять после себя отходы.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.11.2018 12:18
- гость -

Бяда, не знал и дров на баню закупил - теперича продам и буду в сосновом бору валежником промышлять! Слава великому Пэ Жэ!!!

0  0
29.11.2018 12:26
- гость -

Гаржуся Расеей!! Ваистену недры пренадлижат расейанам!

0  0
29.11.2018 12:36
пацак

Ку! Теперь заживем на таких ресурсах-то!

1  0
29.11.2018 13:01
- гость -

Теперь под видом сучьев и валежника последний лес выкосят

0  0
29.11.2018 13:03
- гость -

13:01
- гость -
Теперь под видом сучьев и валежника последний лес выкосят

Ленточный бор и так выкосят.

0  0
29.11.2018 13:13
- гость -

Прорыв по Путински!

0  0
29.11.2018 13:19
- гость -

похоже народного достояния большинство населения так и не дождется

0  0
29.11.2018 13:20
- гость -

Но придется уведомить соответствующий лесхоз.

Т.е. чтобы собрать упавшие ветки в соседнем лесочке надо сначала съездить в лесхоз, подать уведомление, получить расписку и только затем идти собирать ветки? Или как? А то вдруг лесник застанет в лесочке, а расписки то и нету. И все, посадят.

0  0
29.11.2018 13:48
Злая гостья

Нет, это непорядок. Надо, чтобы брали разрешение и платили. Валежник по цене красного дерева. Разбазаривают народное достояние!

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