Жителям Алтайского края разрешили бесплатно, круглогодично и без спроса собирать валежник с 1 января 2019 года. Такую меру в законе предусмотрели региональные депутаты на сессии АКЗС в четверг, 29 ноября.
На самом деле это право жители всей России получили после решения Госдумы в апреле 2018 года, но, чтобы закон начал действовать, его должны были принять и в регионах. Кстати, с инициативой в ГД выступили именно алтайские депутаты.
Итак, закон разрешает собирать "недревесные лесные ресурсы для личных, семейных, домашних и иных целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, без цели их продажи или иным способом передачи третьим лицам".
Что именно относится к валежнику, закон тоже определяет. Это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев и сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Но спиливать деревья запрещено, даже если оно сухое. Брать можно только то, что лежит на земле.
Заготавливать валежник и сухостойную древесину можно круглый год. Но придется уведомить соответствующий лесхоз.
Но при этом нельзя во время сбора валежника портить природу, хранить собранный валежник в лесу, оставлять после себя отходы.
Комментарии
Бяда, не знал и дров на баню закупил - теперича продам и буду в сосновом бору валежником промышлять! Слава великому Пэ Жэ!!!
Гаржуся Расеей!! Ваистену недры пренадлижат расейанам!
Ку! Теперь заживем на таких ресурсах-то!
Теперь под видом сучьев и валежника последний лес выкосят
13:01
- гость -
Теперь под видом сучьев и валежника последний лес выкосят
Ленточный бор и так выкосят.
Прорыв по Путински!
похоже народного достояния большинство населения так и не дождется
Но придется уведомить соответствующий лесхоз.
Т.е. чтобы собрать упавшие ветки в соседнем лесочке надо сначала съездить в лесхоз, подать уведомление, получить расписку и только затем идти собирать ветки? Или как? А то вдруг лесник застанет в лесочке, а расписки то и нету. И все, посадят.
Нет, это непорядок. Надо, чтобы брали разрешение и платили. Валежник по цене красного дерева. Разбазаривают народное достояние!