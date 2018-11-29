Фото: look.com.ua
C февраля следующего года группу "Серебро" покинут все солистки. Вслед за объявившей об уходе Ольгой Серябкиной покинуть группу решили Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова, передают "Известия".
"Нынешний состав — Оля, Катя, Таня — прекращает свое существование в феврале 2019 года", — написала Серябкина в своем Instagram, добавив, что группа "Серебро" на этом не кончится, изменится лишь состав.
Также сообщается, что девушки не прощаются с фанатами, поскольку не уходят из музыки.
Кищук добавила, что "Серебро" объявляет начало кастинга. Желающих поучаствовать просят в срок до 4 декабря выкладывать в своих Instagram-аккаунтах минутные видео с исполнением любой песни. Рядом просят указывать фамилию, имя, возраст, рост и ставить хэштег #serebrocasting.
Комментарии