В эту субботу, 1 декабря 2018 года, у торгово-развлекательного центра ПИОНЕР большое событие — ему исполняется два года! День рождения — это всегда праздник, который хочется разделить с самыми близкими, поэтому всех посетителей ждут веселье, улыбки и, конечно, подарки!
Раз! 1 декабря
Два! 2 года ТРЦ ПИОНЕР
Три! 3 часа счастья!
В программе праздника:
- веселые конкурсы и игры;
- именинный пирог с сюрпризом (тот, кому попадется кусочек пирога с "секретиком", получит суперприз);
- танцы и мастер-классы;
- бумажное шоу;
- вокальные и цирковые номера.
Гостям мероприятия предоставится возможность окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, похожий на настоящий снегопад, насладиться завораживающими сюжетами и трюками от артистов цирковой студии "Арлекино", разучить много веселых песен про День рождения вместе с вокальной студией "ФаСоль", а также закружиться в именинном хороводе вместе со студией современного танца "Ассорти". И, как полагается на Дне рождения, подарки — всем!
Ждем вас на, пожалуй, самой яркой тусовке начала зимы, 1 декабря 2018 года с 16.00 до 19.00 на 4 этаже ТРЦ Пионер!
ТРЦ Пионер
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в
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