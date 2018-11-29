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Россияне в 2019 году смогут оплатить проезд на поезде дальнего следования и в электричке при помощи Единой транспортной карты (ЕТК). Об этом сообщает "Российская газета".
Сначала карта будет внедрена в пилотном режиме на одном из направлений железной дороги, а позднее на всей сети РЖД.
Карта станет единым платежным инструментом, позволяющим накапливать бонусы и получать скидки при покупке билетов. Кроме этого, ЕТК позволит оплачивать услуги по парковке и иные сервисы на железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах.
Пополнять баланс карты можно будет при помощи банкоматов, мобильного приложения и касс на вокзалах.
Комментарии
Может давно пора внедрять на транспорте единую покупочную карту, известную в народе как банковскую.