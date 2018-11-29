Фото: vk.com/barneos22
Мужчина 1962 года рождения пострадал в результате столкновения трактора и КамАЗа на трассе Барнаул — Рубцовск, произошедшего утром 29 ноября, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.
В Госавтоинспекции уточнили, что, по предварительной информации, авария случилась в 09:10 на 141 километре автодороги А-322.
"Водитель 1962 года рождения, управляя трактором "Беларус", двигаясь по обочине дороги со стороны Барнаула в направлении Рубцовска, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие", — отметили в ГИБДД.
По имеющимся данным, трактор чистил от снега дорожный "карман" и задел ковшом бордюр.
После этого трактор отбросило на проезжую часть, где произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлением грузовым автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1969 года рождения.
Водитель трактора с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства. Проводится проверка.
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