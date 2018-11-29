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Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) пообещал передать правозащитным организациям часть денег, которые были выручены на концерте в его поддержку в московском "Главклубе". Об этом пишет "Интерфакс".
Обращение исполнителя появилось накануне на его странице в Instagram. Также он поблагодарил рэперов Oxxxymiron, Noize MC и Басту, организовавших в Москве концерт в его поддержку. Все собранные от продажи билетов деньги они направили Хаски.
"Теперь у нас с вами есть собранные вами деньги. Что мы будем делать с ними? Часть из них пойдет профильным правозащитным организациям, которые мне, в том числе, оказывали помощь — таким как "Агора" и "Открытая Россия", а также инфопорталу "Медиазона", — заявил Хаски, добавив, что теперь он может поддержать музыкантов, которые столкнулись с проблемой несправедливой отмены концертов.
Он выразил поддержку группам Ic3peak и "Френдзона", чьи концерты также недавно отменялись по ряду причин. Артист заявил, что эти и другие музыканты "могут рассчитывать на мою любую посильную помощь в этом вопросе".
"Оказалось, что мы, музыканты, тоже умеем в цеховую солидарность. Хотел сказать спасибо всем, кто мне помогал и кто меня поддерживал. Если начну перечислять всех и каждого, буду делать это до старости", — добавил исполнитель.
Напомним, ранее Хаски освободили из спецприемника в Усть-Лабинске после того, как районный суд в Краснодаре удовлетворил заявление защиты об отмене ареста за мелкое хулиганство. Кузнецов был задержан вечером 21 ноября, когда должен был пройти его концерт, но его отменили в последний момент.
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