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Полиция в Бийске раскрыла преступление, совершенное в отношении горожанина, у которого были украдены ювелирные изделия.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение в полицию жителя наукограда, заявившего о пропаже берестяной шкатулки, в которой находились золотые изделия.
"Общая стоимость пропавших украшений составила более 56 тысяч рублей. Еще в начале следствия пострадавший заявил, что в совершении данной кражи подозревает малознакомую молодую особу, с которой накануне познакомился в одном из питейных заведений города Бийска. По словам потерпевшего, новоиспеченная подруга рассказала ему о своей непростой семейной ситуации и напросилась на ночёвку. Утром гостеприимный хозяин обнаружил, что его случайная гостья бесследно исчезла, а из шкафа пропала шкатулка", — отмечают в полиции.
Правоохранители установили личность подозреваемой и выяснили, что часть похищенных ювелирных изделий она сдала в ломбард.
Девушка признала вину. Часть похищенного удалось изъять. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Комментарии
Сонька золотая ручка
А он что хотел, от малознакомой. В вен.диспансер ещё не бегал??)))
Бийчанин в украшениях. Представилось: в серьгах-самоварах.
Не, ну если она отработала эти украшения то какие претензии?!