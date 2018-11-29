Фото: saratov24.tv
Общественное движение "Трезвая Россия" призвало запретить пивные и рюмочные в жилых домах. Соответствующее предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу организации Султана Хамзаева.
"В некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов", — заявил он, отметив, что такие пивные открываются, как правило, на первых этажах и маскируются под всякого рода заведения общепита.
По мнению "Трезвой России", подобные заведения нарушают покой граждан, работая после 23:00. Кроме этого, в них могут продавать контрафакт, что приводит к отравлениям.
Хамзаев выразил надежду, что предложение организации включат в план мероприятий нацпроекта "Демография".
Комментарии
если Султану Хамзаеву религия запрещает выпивать то не это не значит, что это нада насаждать всем, чё это за экстремизм! У нас 99% магазинов/пивны/кафе/ресторанов расположены в жилых домах или пристройкой к ним, что собственно одно и то-же. Вот у себя дома запрещайте чё хотите, чё вы всё время к другим то лезете со своим уставом.
Кроме этого, в ним могут продавать контрафакт, что приводит к отравлениям.
Султан Хамзаев мусульманин, он может исповедовать ислам неправильного толка, будем запрещать Султана Хамзаева?
голосую ЗА двумя руками и двумя ногами !!!
нужно отменять...
> Вот у себя дома запрещайте чё хотите
Пивнухи в жилых домах - это убожество. Бытие определяет сознание. И пивнухи в каждом дворе - это в общем-то показатель.
13:53
Евгений
Пивнухи в жилых домах - это убожество.
Что не так? Ты зашитый?